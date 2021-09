Pour les jeunes filles qui deviennent des femmes, les menstruations sont une période qu’elles vivent de façon périodique pendant une bonne partie de leurs vies à partir de leur apparition pendant l’adolescence. C’est l’un des indicateurs qui montre que les femmes sont capables de donner la vie au cours des années dites fertiles. Il arrive que parfois, certaines femmes vivent difficilement cette partie de leurs vies chaque mois. En effet, pendant les menstruations, des douleurs peuvent survenir à la suite de la sécrétion de molécules responsables de la contraction du muscle utérin, ou myomètre. Dans ce cas, on parle de règles douloureuses. Pour de nombreuses femmes qui le vivent difficilement au quotidien, c’est un véritable casse-tête. Le sujet reste tabou dans nos sociétés et face à ce phénomène de règles douloureuses que faire est la question que se posent des nombreuses femmes.

Les règles douloureuses

Les règles sont vécues de diverses manières par les femmes. Selon le site internet dédié à la santé et au bien-être doctissimo, les douleurs ne sont pas souvent ressenties au cours des premières années de menstruations. Par la suite il peut arriver que certaines femmes ressentent une légère tension dans le bas-ventre, tandis que d’autres femmes ne ressentent absolument rien.

Connues encore sous le vocable dysménorrhées, les règles douloureuses comme nous l’avons souligné plus tôt peuvent entraîner des douleurs atroces au ventre pendant les règles chez les femmes. Les femmes peuvent souffrir d’une maladie, l’endométriose, dans certains cas où les douleurs apparaissent souvent pendant les rapports ou encore qu’elles sont trop fréquentes pendant les règles. Les femmes qui arrivent difficilement à vivre cette période de leurs vies devraient se tourner vers des soignants pour s’assurer qu’il n’y a pas de pathologie responsable de ces douleurs.

Quelques solutions pour faire face aux règles douloureuses

Les filles et femmes qui en souffrent recherchent souvent des solutions pour se soulager pendant cette période. Plusieurs possibilités s’offrent à elles. Nous vous proposons un résumé de quelques solutions (non-exhaustives) que nous avons pu retrouver après avoir consulté de nombreuses sources. Pour soulager leurs peines pendant la période des règles douloureuses utilise un célèbre remède de grand-mère qui présente tout de même un risque de brûlure. Il s’agit de l’astuce de la traditionnelle bouillotte d’eau chaude, de noyaux de cerise, de riz ou de lavande qui est placée pendant des minutes sur le bas du dos ou le bas-ventre.

D’autres femmes préfèrent utiliser des huiles essentielles (HE) contre les règles douloureuses comme le précise le site parents.fr. Il s’agit entre autres des huiles essentielles d’estragon, de basilic ou de lavande officinale. Après avoir dilué une goutte avec de l’huile végétale, elles sont souvent utilisées comme un massage au niveau du ventre. L’autre solution utilisée par certaines femmes, ce sont les tisanes. Les plantes antispasmodiques comme l’achillée mille-feuille ou le basilic sont très souvent utilisés. Enfin, certaines femmes utilisent des médicaments parfois pour se soulager. Le médicament le plus utilisé est le Spasfon. Des sources que nous avons consulté révèlent également que le paracétamol (Doliprane, Dafalgan…) est indiqué pour soulager les femmes qui souffrent de règles douloureuses.

Au total, nous pouvons retenir que les règles sont vécues de plusieurs manières par les femmes. Si on peut dire sans risque de se tromper que certaines femmes le vivent très bien et ne ressentent pas de douleurs, d’autres femmes le vivent très difficilement, car elles ressentent des douleurs atroces. Parfois, il arrive que ces douleurs soient causées par des pathologies. Pour se soulager, certaines femmes utilisent des solutions médicamenteuses ou non.