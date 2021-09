Même si les histoires de réincarnation sont monnaie courante en Inde où cette idée est loin d’être saugrenue, l’histoire d’un jeune garçon de 8 ans prénommé Chandraveer fait beaucoup de bruit. Le jeune garçon affirme depuis sa plus tendre enfance être la réincarnation d’un autre enfant décédé, noyé en mai 2013 alors qu’il se baignait dans un canal.

En effet, Rohit Kumar était un jeune garçon habitant d’un autre village décédé de manière tragique lors d’une baignade. Lorsque Chandraveer (surnommé Chotu), le jeune garçon de 8 ans s’est rendu en août dernier pour affirmer qu’il était la réincarnation de Rohit, la famille du jeune homme était surprise par l’exactitude des informations fournies par Chandraveer. «Dans ma vie d’avant, j’étais ton fils.» a-t-il dit à Pramod Kumar, père du jeune garçon décédé. Mais ce qui a pu choquer encore plus la famille et la presse entière, c’est que le jeune Chotu a pu identifier sans aucune indication la mère et la soeur de l’enfant décédé sans oublier de donner des détails exacts de la vie du jeune garçon inconnu par le grand public.

La presse indienne en fait ses choux gras depuis quelques jours, même si les histoires de réincarnation sont fréquentes dans le pays, la mondialisation et la culture occidentale ont toutefois atténué les croyances dans certains milieux populaires. Les parents de Chandraveer ont confié avoir finalement cédé à la demande de leur garçon de 8 ans qui mourrait d’envie de rencontrer son «autre famille» depuis qu’il était tout petit. S’ils ont beaucoup hésité avant de l’y amener, ils ont été convaincus par l’insistance du jeune garçon.