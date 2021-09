L’entrevue entre Boni Yayi et Patrice Talon mercredi dernier, continue de faire jaser dans le camp de l’opposition. Nourénou Achadé, l’ancien membre des Forces Cauris pour un Bénin émergent, trouve que la rencontre entre les deux hommes d’Etat « contribue à la décrispation de la tension politique et sociale dans notre pays ». Il espère par ailleurs que les doléances de Boni Yayi ne seront pas jetées aux orties et que les lois électorales exclusives seront corrigées.

“ Si les élections étaient organisées avec la participation de tous, les résultats auraient été acceptés par tous “

« Si les élections étaient organisées avec la participation de tous, les résultats auraient été acceptés par tous et ce serait la fête » a déclaré l’ancien porte-parole des FCBE dans les colonnes du journal Fraternité. Alassane Soumanou Djemba, l’ancien candidat malheureux à la présidentielle d’avril dernier, a également apprécié la rencontre entre le chef de l’Etat et Boni Yayi. Pour lui, « ce sont des amis, (et) c’est bien qu’ils se soient vus ». L’ancien ministre de l’enseignement secondaire regrette cependant tous le temps pris par les deux hommes avant se parler à nouveau.

” Boni Yayi n’a pas manqué de conseils “

« Ce qu’il faut faire depuis longtemps, ils ne l’ont pas fait…Nous avions dit que la seule voie pour sortir de la situation, c’était de participer aux élections…Toute tentative d’alternance par la violence et la force, c’est du non droit. Boni Yayi n’a pas manqué de conseils. Nous lui avons dit qu’il faut aller aux élections et éviter la violence » a fait savoir Alassane Soumanou Djemba sur un air de reproche. In fine, il a félicité les deux hommes d’Etat pour avoir « compris qu’il faut faire la paix des braves ».