Cela fait maintenant plusieurs années que Vladimir Poutine dirige la Russie. Depuis, le pays a réalisé de grandes prouesses dans divers domaines notamment dans l’armement. Cependant, il en faut beaucoup plus pour le chef de l’Etat, qui a désigné les quatre ennemis du pays.

« L’ennemi n’est pas encore vaincu »

Hier lundi 27 septembre 2021, à l’occasion d’une rencontre en duplex avec le Premier ministre et ses adjoints, Vladimir Poutine a déclaré que les quatre principaux ennemis de la Russie sont les infrastructures, la santé publique, les problèmes concernant l’éducation et la pauvreté. « Il est encore trop tôt pour affirmer que nous avons atteint tous nos objectifs et crier hourra. L’ennemi n’est pas encore vaincu. Quel est notre ennemi ? La pauvreté d’une grande partie de la population, des problèmes irrésolus des systèmes de santé publique, de l’éducation, des infrastructures » a laissé entendre le président russe. Au regard de ces problèmes, le chef de l’Etat a préféré accorder la priorité au bien-être de ses concitoyens.

La situation a connu une amélioration

Au cours de son intervention, Vladimir Poutine a en effet indiqué que l’objectif principal du gouvernement est de « relever le niveau et d’améliorer la qualité de vie des citoyens ». Notons que 13,1% de la population, soit environ 19,1 millions de Russes vivaient en-dessous du seuil de pauvreté au cours du premier trimestre 2021. Cependant, la situation a connu une amélioration puisque la population qui avait des revenus inférieurs, a diminué toujours dans la même année. Selon les statistiques, au 2e trimestre elle est de 12,1% contre 14,4% de la population au 1er trimestre.