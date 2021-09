En Russie, le patron d’une société de cybersécurité vit des moments difficiles. Selon nos recoupements d’informations dans la matinée de ce mercredi 28 Septembre, Ilia Satchkov, un homme d’affaires qui dirige le Group-IB a été écroué après son arrestation. La justice russe l’accuse de « haute trahison » a-t-on appris toujours dans la matinée de ce mercredi.

Sale temps pour Ilia Satchkov, patron et fondateur de Group-IB, une entreprise de cybersécurité en Russie dont les bureaux ont été perquisitionnés dans la journée d’hier. Selon nos sources, Ilia Satchkov, est incarcéré jusqu’au 27 Novembre prochain (deux mois). Il devrait être libre de ses mouvements après ce délai si les choses ne se compliquent pas pour lui. C’est un tribunal de Moscou qui a rendu la décision toujours dans la journée d’hier.

En Russie, la société d’Ilia Satchkov est une des pionnières dans son domaine et dispose de contrats dans plusieurs pays. Le Group-IB opère dans le secteur de la cybersécurité plus précisément dans la détection et la prévention des cyberattaques. Elle est également un « partenaire officiel d’Interpol et d’Europol« , peut-on lire sur son site internet. Le groupe russe a indiqué ce mercredi que « l’administration et les services juridiques du groupe cherchent à éclaircir cette situation«