Le dossier de scandale financier à l’Office de Radiodiffusion et Télévision du Bénin (ORTB) a connu une évolution ce mardi 31 août 2021. Le Procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET), a décidé de mettre sous mandat de dépôt, les accusés dans cette affaire de détournement. Ainsi, une dizaine de personnes interpellées ont été déposées en prison. Le procès s’ouvre le 18 septembre prochain.

Neuf personnes interpellées dans le cadre du dossier de scandale financier qui éclabousse ORTB depuis quelques jours. Il s’agit de Hyacinthe Vivien Codjia, agent Comptable (cadre du ministère des finances détaché à l’ORTB), de Cossi Atinkpahoun, chef service comptabilité à Cotonou, de Gildacio Quenum, ancien chef service comptabilité à Parakou, de Réjouis Choukpa, cadre au service financier, de Abel Dah Dangbenon, chef division opération bancaire, de Dieudonné Pessè, Chef matériel de l’antenne de Parakou, de Saka Quenum du service financier, de Loukyath Dangou Zato, ancienne Directrice antenne régionale Parakou et de l’un des prestataires mis en cause. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, abus de fonction, détournement de derniers public et blanchiment de capitaux.

Des aveux

Lors des auditions, les membres de ce réseau sont passés aux aveux. Près de 260 millions de francs CFA ont été détournés. Désigné comme le cerveau de ce vaste réseau de malversations financières par certains agents déjà en garde-à-vue tout comme lui-même, l’ex-chef service finance et comptabilité de la direction régionale ORTB/ antenne de Parakou, Gildacio Lidvin Quenum a dévoilé tout. Il ressort de ses aveux qu’entre 2017-2019, les remises de chèque effectuées équivalent à un montant d’environ 200 millions francs CFA. Sur ce montant, Vivien Codjia aurait bénéficié d’un montant d’environ 45 millions francs CFA; Dieudonné Pessé aurait bénéficié, sur ordre de Vivien Hyacinthe Codjia, d’un montant d’environ 5 millions francs CFA. La directrice régionale Loukyatou Dangou épouse Zato aurait reçu un montant d’environ 12 millions de francs CFA et Kossi Amagbè Atinkpahoun, 21.700.000 francs CFA. Réjouis Choupa aurait perçu un montant d’environ 18 millions francs CFA et Gildacio Lidvin Quenum avoue lui-même avoir empoché un montant d’environ de 25 millions francs CFA. Quant à Dah Dangbènon Abel, il aurait bénéficié d’un montant d’environ 2.700.000 FCFA. Saka Quenum, aurait reçu un versement de 500 mille francs CFA.

Système de ristournes

Il est à retenir aussi des aveux que le système des ristournes sur remise de chèque a démarré dès 2017. Vivien Codjia a bénéficié d’un montant de 1.500.000 francs CFA tous les mois sur chaque dotation mensuelle de 5 millions francs CFA envoyée à ORTB Parakou par la direction générale de Cotonou. De juillet 2017 à juillet 2019, le cumul de cette ponction frauduleuse au profit de Vivien Codjia s’élève à 36 millions francs CFA. Il a aussi reçu 12 millions francs CFA sur un dépôt d’espèce de 20 millions effectué sur le compte de l’ORTB Parakou dans le cadre des élections législatives de 2019. Alors, la totalité des montants qu’il a perçus frauduleusement s’élèverait à 96.500.000 francs CFA.