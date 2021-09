L’unité ne règnera finalement pas au sein de l’opposition sénégalaise pour le prochain scrutin qui s’annonce. En effet, selon les informations rapportées par les médias, une autre coalition a été mise sur pied pour l’opposition quelques jours après le lancement du « Yewwi Askan wi ». La nouvelle coalition qui se réclame toujours de l’opposition est portée par le parti de l’ancien président sénégalais Abdoulaye Wade et d’autres formations et mouvements politiques qui ne sont pas pris en compte la coalition de Ousmane Sonko.

Coalition fondée sur le réalisme

« En direction des élections départementales et municipales du 23 janvier 2022, nous, partis politiques, regroupements de partis politiques et de mouvements citoyens avons décidé, au terme d’échanges pragmatiques et profonds, de mettre en place une coalition électorale fondée sur le réalisme, la transparence, l’équité et l’intérêt supérieur des citoyens », martèle notamment un communiqué annonçant la création de la coalition. Cette coalition est composée de Pds, Bok guis guis, Aj/Decroix, Crd et coalition Jotna.

Les griefs du PDS

Notons que le parti d’Abdoulaye Wade avait à quelques jours du lancement de « Yewwi Askan wi » étalé ses griefs contre les leaders politiques qui sont les têtes de pont de l’initiative. « Sans en être informé officiellement, le PDS a appris qu’une cérémonie de signature est prévue ce jeudi 02 septembre 2021, alors que jusque-là des points de désaccords signalés par plusieurs partis subsistent et n’ont pas été résolus », avait dénoncé le communiqué signé par le porte-parole, Tafsir Thioye du Parti Démocratique Sénégalais