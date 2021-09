L’actualité relative à la coalition de l’opposition au Sénégal continue de défrayer la chronique. En effet, le leader du Pastef a profité d’une déclaration qu’il a fait ce mardi pour faire remarquer que le président sénégalais aura en face une des plus grandes forces politiques de l’histoire du Sénégal. Il a profité de cette occasion pour tirer comme à son habitude à boulets rouges sur l’actuel homme fort de Dakar. Il accuse notamment Macky Sall de vouloir « réduire les Sénégalais ».

«S’il plait à Dieu, Macky Sall fera face à l’une des plus fortes forces de l’opposition de l’histoire. Parce que personne ne peut réduire les sénégalais. Réduire l’opposition c’est réduire les sénégalais. », a-t-il déclaré. Ce fut l’occasion pour Ousmane Sonko de rappeler que le peuple sénégalais a véritablement besoin de contradiction ainsi que des formations politiques qui s’opposent.

“Il faut que les acteurs soient civilisés…”

« Et on doit le faire de manière civilisée. Mais pour ce faire, il faut que les acteurs soient civilisés. Mais quand un acteur veut opprimer les autres, ça ne peut pas se faire de façon civilisée », a poursuivi l’homme politique sénégalais dans sa déclaration. Notons que la coalition mise sur pied depuis quelques semaines n’a pas manqué de susciter des mécontents dans les rangs de celles et ceux qui ne sont pas prises en compte. La presse fait également observer que certains ténors de cette coalition peinent à accorder leur violon sur la question relative à l’ouverture ou non de la formation politique.