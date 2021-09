Deux ans de prison dont un an ferme. C’est du moins la sentence qui a été prononcée ce mardi 21 septembre par le tribunal des flagrants délits de Dakar contre un jeune homme de 25 ans. Ce dernier est poursuivi pour collecte illicite de données à caractère personnel et diffusion d’images contraires aux bonnes mœurs. Le mis en cause a en effet diffusé sur les réseaux sociaux les images intimes de sa copine après que cette dernière ait rompu avec lui.

Il s’agissait visiblement d’un acte commis en signe de vengeance. La rupture entre les deux amoureux est intervenue après deux ans de relation. La mère de fille était visiblement opposée à leur union. Ainsi, le jeune homme a décidé de ternir l’image de son ex qui l’a quitté. Sur le réseau social Whatsapp, il a publié plusieurs vidéos montrant la fille en tenue d’Eve. Il a été mis sous mandat de dépôt depuis le 10 septembre dernier.

“A chaque fois que je la filmais, je lui envoyais les images”

Il a accepté devant les juges avoir filmé son ex quand ils étaient encore ensemble. « Elle était souvent nue lors de nos appels vidéos. À chaque fois que je la filmais, je lui envoyais les images. C’est une de ses proches qui a partagé les vidéos sur les réseaux sociaux. Quand sa mère a refusé de me donner sa main, elle m’a assuré qu’elle ne va jamais se marier avec son prétendant », avait expliqué le mis en cause. Mais la victime a rejeté son argumentaire en indiquant qu’elle avait déjà été menacée par son ex.