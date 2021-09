Quelques jours après l’annonce du parti de l’ancien président sénégalais Abdoulaye Wade relative à la création de sa propre coalition de l’opposition, un de ses proches collaborateurs a décidé de lui fausser compagnie. Il s’agit de l’ancien député libéral Alioune Badara Seck qui a également été un conseiller technique du Président Abdoulaye Wade. Par le canal d’une publication qu’il a faite sur le réseau social de Mark Zuckerberg, l’homme politique sénégalais a expliqué les profondes raisons qui ont motivé sa décision.

Une décision prise en toute liberté

Il fait notamment remarquer que sa décision a été prise en toute responsabilité et sans contraintes. « J’ai décidé, en toute liberté et en pleine responsabilité, de rejoindre la coalition Yewwi Askan Wi pour enfin débarrasser les Sénégalais de l’incompétence et du sabotage national qui s’opèrent depuis maintenant 9 longues années », a-t-il laissé lire sur Facebook. Il a non seulement décidé de rallier la coalition de Sonko mais également de se fondre dans la formation politique de ce dernier.

Une demande d’adhésion au Pastef

« Je demande également et concomitamment au parti politique PASTEF de m’accepter, désormais, dans ses rangs en tant que membre et sans condition. J’ai choisi ce parti pour le courage de ses membres, leur exemplarité républicaine, leur patriotisme et leurs projets de société pour notre pays », a-t-il poursuivi. Notons que cette situation intervient quelques jours seulement après l’annonce de la formation politique de l’ancien président sénégalais de créer sa propre coalition.