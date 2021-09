La méga star nigériane Wizkid, détenteur d’un prix Grammy Awards ne cesse de grimper le niveau professionnel du showbiz nigérian et africain. L’interprète et artiste compositeur d’ “Essence“, le quatrième son de son récent album ” Made in Lagos” est actuellement à la tête des mots-clés les plus recherchés sur le twitter nigérian. Un rang mérité en raison de ses concerts prévus le 11 septembre à Brooklyn ainsi qu’à l’Aréna O2 de Londres le 28 novembre, le 29 novembre 2021 et récemment le 1er décembre 2021, tous à guichet fermé.

Une incroyable tournée payée d’avance

La particularité de l’intérêt de cette incroyable tournée mondiale du concert ” Made in lagos” de Wizkid est surtout due à la rapidité de la vente de ses tickets de concert prévu le 28 novembre en seulement 12 minutes sous le regard ébahi de plusieurs autres artistes comme Yemi Alade qui n’a pas manqué d’en faire une vidéo reels sur instagram pour marquer son respect à son collègue. Sa seconde performance remarquable, fut celle du concert “nuit 2 ” du 29 novembre dont les billets furent complètement épuisés seulement en 02 minutes cette fois.

Mais en raison d’une demande à la hausse avec le succès de cet nouvel album classé deux fois au Billboard’s world et de la chanson “Essence “, une troisième date fût ajoutée au calendrier de l’artiste, soit le 1er décembre 2021. Et comme si cela ne suffisait pas, les billets de la “nuit 3 ” du 1er décembre toujours au même stade l’Aréna O2 de Londres, furent écoulés en moins d’une heure soit 35 minutes! Un record inégalé pour un artiste africain.

Wizkid, un talent de haut niveau

C’est l’artiste lui-même qui a posté les nouvelles il y a respectivement six heures et cinq heures sur ses comptes Twitter et Instagram. Il faut noter que l’Aréna O2 de Londres au Royaume-Uni est un stade de 20.000 places qui est prévu pour les compétitions sportives de haut niveau et qui accueille facilement grâce à ses capacités des concerts d’envergure pour les stars internationales de niveau élevé. Ayodeji Ibrahim Balogun, alias Wizkid fait définitivement partie des stars de haut niveau international nigérian qui aura hissé le niveau encore plus haut pour les prochaines décennies d’artistes. Il faudra maintenant espérer avec un tel succès ne pas assister à une recrudescence de clashs entre artistes et surtout avec Davido auquel la communauté tend à le comparer durement.