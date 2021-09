Le 6 septembre, l’Australie, le Royaume-Uni et les États-Unis ont annoncé un partenariat de sécurité trilatéral dans les régions des océans Indien et Pacifique baptisé AUKUS. Dans le cadre de l’accord, l’Australie prévoit, en utilisant la technologie américaine, de construire au moins huit sous-marins nucléaires, dont le premier entrera en service en 2036, ainsi que de rééquiper son armée avec des missiles de croisière américains.

Ce vendredi 17 septembre, le représentant permanent de la Russie auprès des organisations internationales à Vienne, Mikhaïl Oulianov, a déclaré que la construction australienne de sous-marins à propulsion nucléaire doit être étroitement surveillée par l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA).

L’Accord sur les garanties avec l’AIEA doit être respectés

« Je partagerai mon point de vue, tout cela devrait être étroitement supervisé par l’AIEA et son mécanisme d’inspection », a déclaré l’envoyé russe à la chaîne de télévision Rossiya-24, commentant le partenariat AUKUS. « Deuxièmement, le Traité de non-prolifération et l’Accord sur les garanties avec l’AIEA doivent être respectés. Et enfin, un niveau de transparence suffisant est requis », a-t-il ajouté.

Oulianov a noté que le directeur général de l’AIEA avait déjà confirmé que l’agence se pencherait sur cette question. « Cependant, en raison du manque d’informations, il n’a pas pu préciser comment cela […] serait effectué », a déclaré le diplomate. L’envoyé russe a rappelé que l’AIEA était responsable de toutes les matières nucléaires sur le territoire de ses États membres. « Une centrale nucléaire avec de l’uranium hautement enrichi apparaît ici, ce qui signifie, je ne peux que supposer, que certaines inspections, une sorte de contrôle seront nécessaires », a déclaré Oulianov.