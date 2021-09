L’ancien capitaine d’Arsenal, Thierry Henry a nommé Cristiano Ronaldo de Manchester United comme le meilleur attaquant de la Ligue des champions. Selon Henry, le joueur de 36 ans n’a pas obtenu suffisamment de crédit pour ce qu’il a fait tout au long de sa carrière. Ronaldo a remporté de nombreux prix individuels et par équipe, dont cinq ligues des champions et cinq Ballon d’Or au cours de ses séjours à United, au Real Madrid et à la Juventus.

Henry, qui est le meilleur buteur de tous les temps d’Arsenal, pense que le record de Ronaldo parle de lui-même après l’avoir choisi comme le meilleur n° 9 de la première compétition européenne. « Vous devez donner beaucoup de crédit à ce type, pourquoi ? Parce que tout simplement ce qu’il a fait avec l’équipe nationale, ce qu’il fait en ce moment pour United », a déclaré Henry à CBS Sports. « Ce qu’il a fait pour la Juve, le Real Madrid et United auparavant, c’est incomparable si nous parlons d’un n ° 9, vous devez lui donner son respect, » a-t-il ajouté.

Karim Benzema comme le deuxième meilleur attaquant

L’icône française a nommé son ancien coéquipier international Karim Benzema comme le deuxième meilleur attaquant de la Ligue des champions, avec Robert Lewandowski du Bayern Munich en troisième. « Je pense qu’il [Benzema] est l’attaquant le plus complet du monde, il peut tout faire à l’aise et a répondu à l’appel depuis le départ de Ronaldo, il a remporté la Ligue des champions tellement de fois et je pense que c’est assez bon pour le numéro deux » ; a-t-il ajouté.