C’est semble-t-il un acte de dépit et de ras-le-bol. En effet, les populations des localités de Kamina et de Badin (préfecture de l’Est-Mono) ont hissé hier mardi 14 septembre le drapeau béninois sur leur terre. C’est ce que rapporte les sites TogoBreakingNews et Icilome.com. Ces deux cantons situés sur le territoire togolais veulent donc être intégrés au Bénin. Et ils sont visiblement décidés à enclencher les démarches auprès des autorités béninoises. Un geste fort qui devrait semble-t-il interpeller le gouvernement togolais. Les habitants de ces deux localités reprochent à Lomé de n’avoir pas construit chez elles des infrastructures à l’instar des pistes rurales, des centres de santé et lycées.

Un besoin d’infrastructures de base

A travers une déclaration lue par les jeunes des deux cantons ce mardi 14 septembre 2021, les populations informent que leurs localités ne disposent pas d’infrastructures routières convenables. Elles disent avoir besoin de pistes rurales et regrettent que les autorités soient restées sourdes à leur demande. Kamina et Badin manquent également de ponts, ont-elles dit. En l’absence de ces infrastructures, on assisterait à un enclavement total des cantons, surtout « pendant les périodes de crues des fleuves, rivières et ruisseaux ». Et cette situation provoquerait des décès de femmes enceintes « faute de voies praticables pouvant conduire à un centre de santé ». Les populations des deux cantons déplorent également l’absence de promotion de leurs cadres.

« Aucun natif de la zone n’a eu la chance d’être promu inspecteur, proviseur, ambassadeur, directeur de cabinet ou ministre, pourtant la zone regorge de beaucoup de talents » ont-elles déclaré. D’après ces populations l’ « UNIR » a sacrifié leur siège au parlement lors des élections législatives de 2018 au profit d’un étranger (Gerry Taama du NET) qui n’a aucun lien anthropologique avec les populations de cette circonscription électorale ».

Frustrations

La nomination des chefs des deux cantons se fait également attendre, informe les jeunes de la localité qui lisaient la déclaration. Ils donnent comme exemple Kamina dont le décret de nomination du chef est “attendu depuis 2010”. Ceux-ci n’ont pas passé sous silence la demande de construction d’un lycée à Kamina. Une demande que le gouvernement togolais n’aurait pas pris en compte. Au vu donc de tous ces faits, les populations des cantons de Badin et de Kamina ont décidé « ce 14 septembre 2021 de proclamer solennellement » leur « rattachement à la République du Bénin, pays voisin où (leurs) populations se tournent le plus souvent non seulement pour vendre leur récolte, mais aussi acquérir les biens de premières nécessités » .

En somme, ils sont frustrés du peu d’attention que le gouvernement togolais porterait selon eux, à Badin et Kamina alors que « des milliers de tonnes de produits agricoles sortent de la zone chaque année ». Notons que les habitants des deux cantons sont décidés à se rattacher au Bénin. Ils ont annoncé des démarches allant dans ce sens.