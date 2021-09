L’envoyé spécial américain en Haïti a démissionné pour protester contre le « traitement inhumain des migrants » par son pays. Il s’agit de la critique interne la plus acerbe à ce jour de la gestion faite par l’administration Biden des migrants haïtiens. Dans une lettre de démission, le diplomate Daniel Foote a déclaré qu’il ne pouvait être associé à « une décision inhumaine et contre-productive d’expulser des milliers de réfugiés haïtiens », d’après USA Today. Foote a ajouté que l’approche des États-Unis à l’égard d’Haïti est « profondément imparfaite » et que l’administration a ignoré ses conseils.

La démission intervient alors que l’administration Biden fait face à une réaction violente à l’interne et à l’international pour sa gestion des migrants haïtiens à la frontière américano-mexicaine à Del Rio, au Texas. Des milliers d’Haïtiens cherchent à entrer dans le pays, et les images cette semaine d’agents frontaliers à cheval rassemblant des migrants ont attisé l’indignation. Les démocrates ont également critiqué la reprise des vols expulsant les Haïtiens vers la nation insulaire, qui a récemment subi un grave tremblement de terre et a vu son président assassiné en juillet.

Nous sommes très préoccupés

En dépit des critiques les services d’immigration ont annoncé qu’elles vont accélérer les évacuations à grande échelle cette semaine. En étendant les protections aux Haïtiens ce printemps, l’administration Biden a évoqué des problèmes de sécurité et des troubles sociaux dans le pays le plus pauvre de l’hémisphère occidental. Le secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, a reconnu cette semaine que « nous sommes très préoccupés par le fait que les Haïtiens qui empruntent la voie de la migration irrégulière reçoivent des informations erronées selon lesquelles la frontière est ouverte » ou qu’ils peuvent prétendre au statut protégé malgré l’expiration du délai. « Je veux m’assurer que l’on sache que ce n’est pas le moyen de venir aux États-Unis », a-t-il ajouté.