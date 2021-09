Les forces de sécurité marocaines ont démantelé mardi une cellule présumée terroriste affiliée au groupe Etat islamique dans la ville d’Errachidia (sud-est). Le Bureau central d’investigation judiciaire (BCIJ), a annoncé dans un communiqué rendu public par l’agence officielle MAP, l’arrestation de trois suspects. D’après le BCIJ, les suspects âgés respectivement de 21, 27 et 37 ans, planifiaient « des crimes terroristes » et avaient « choisi comme cible imminente d’assassinat » une personne travaillant dans « un service d’utilité publique ».

Lors d’une perquisition menée au domicile des suspects et dans le local commercial de l’un d’eux, les forces de sécurité ont mis la main sur des uniformes paramilitaires, de manuscrits qui font l’apologie des « opérations terroristes » et de matériel informatique. D’après le communiqué, du BCIJ, le chef de la cellule « s’activait dans l’embrigadement et le recrutement ». Les trois suspects « se partageaient les contenus numériques à caractère terroriste comme ceux documentant les attentats suicides et les assassinats commis par Daech ».

Interpeller toutes les personnes impliquées

Ils sont actuellement placés en garde-à-vue et le BCIJ mène des enquêtes en vue de « déterminer les liens régionaux et internationaux de cette cellule, ainsi que l’ensemble de ses plans et projets », et afin d’« interpeller toutes les personnes impliquées dans ses activités extrémistes », d’après les autorités marocaines.

En mars dernier, le BCIJ avait également annoncé l’arrestation de quatre extrémistes âgés de 24 à 28 ans qui ont juré allégeance à l’EI dans le cadre de sa lutte en cours contre les menaces terroristes dans le royaume d’Afrique du Nord. La police antiterroriste du pays avait saisi lors d’une perquisition quatre passeports et 5 000 euros au domicile du chef présumé de la cellule terroriste.