Un rappeur a surpris la toile avec une nouvelle coupe de cheveux qui sort de l’ordinaire. Ces derniers ont en effet été entièrement remplacés par des chaînes en or. Il sagit du rappeur et influenceur Dan Sur qui s’est offert cette coupe dans un cabinet de chirurgie esthétique au cours du mois d’avril dernier. C’est sur le réseau social Instagram qu’il a révélé sa nouvelle coiffure.

Il voulait faire quelque chose de différent avec ses cheveux

Selon les informations du média MTO News, pour avoir ce résultat, les chirurgiens ont effectué plusieurs implants de petits crochets sur tout le cuir chevelu de l’artiste. Cela, afin de permettre à Dan Sur de pouvoir y accrocher les bijoux et les chaînes de son choix. Suite à son opération, Dan Sur a fait savoir, dans l’une de ses vidéos, qu’il voulait faire quelque chose de différent avec ses cheveux. « Je vois tout le monde se teindre les cheveux et je voulais faire quelque chose de différent. J’espère que tout le monde ne va pas me copier maintenant » a-t-il déclaré. Par ailleurs, il s’est vanté d’être le tout premier rappeur à avoir des cheveux en or. « Je suis le premier rappeur à avoir des cheveux en or implantés dans le crâne dans l’histoire de l’humanité » a-t-il martelé.

Cette nouvelle coupe de cheveux qui sort de l’ordinaire n’a cependant pas manqué de faire réagir la toile. En effet, même si plusieurs personnes ont apprécié la nouvelle tête de Dan Sur, nombreux sont cependant les internautes à la critiquer. Dans les commentaires, on pouvait notamment lire : « Un vrai clown », « Comme c’est ridicule… » ou encore : « Là je me rends compte jusqu’où l’humain peut aller pour attirer l’attention ».