Les dernières déclarations du Pape François faisant état de ce que certains évêques souhaitent sa mort continuent de défrayer la chronique. Le média « Marianne » est revenu dans les détails sur cette affaire en indiquant que des réunions étaient en cours entre des prélats qui étaient certains du décès de l’actuel évêque de Rome à l’issu de cette intervention. Il s’agirait de certains prélats opposés aux idéaux que défendent l’actuel responsable de l’église catholique romaine. En effet, l’ancien archevêque de Buenos Aires aurait été mis aux courants des agissements de ses détracteurs après l’opération qu’il a subie.

Alors qu’il dans la résidence de Sainte-Marth après l’opération, il avait été mis au courant de la situation par ses services de renseignement. « Faites attention Saint Père, une bande de prélats complote contre vous et prépare votre succession avant l’heure », avaient notifié selon la publication du média « Marianne », les espions du pape. On retient que les prélats en cause, tenaient les réunions secrètes au cours desquelles ils évoquaient déjà les noms des probables remplaçants du 266ème pape de l’Église catholique.

“Patience! Dieu merci, je vais très bien!”

« Je sais qu’il y a eu des réunions entre prélats qui pensaient que l’état du pape était plus grave que ce qui était dit. Ils préparaient le conclave. Patience ! Dieu merci, je vais très bien ! », avait lancé le successeur de Saint Pierre lors d’une récente conversation qu’il a eue avec des jésuites en Slovaquie pour répondre à ses détracteurs.