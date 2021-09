Marie Atrokpossou, le préfet de l’Ouémé n’est pas contente des vendeurs de moutons qui occupent encore le site du marché de bétail de Tohoué (localité de la commune de Sèmè-Kpodji). Elle est allée le leur dire de vive voix le mercredi 08 septembre dernier. En effet, ces vendeurs de moutons ne devraient plus occuper le site car un autre marché de bétail a été aménagé pour eux à Zê. « On ne fait pas de rébellion avec l’Etat. Ça ne se fait pas…Ici pas de marché. On ne veut plus rien voir ici. Quand l’Etat parle il faut respecter. Si tu respectes bien, tu peux avoir la possibilité de te rapprocher de l’Etat pour faire des doléances » leur a-t-elle dit.

En effet, ces vendeurs de moutons devraient libérer le site depuis plusieurs mois. Entre-temps, la police a même employé la force en saisissant les bêtes, toujours dans le but de les obliger à quitter le site mais il y a des vendeurs qui s’entêtent et refusent de partir. Le préfet de l’Ouémé les a mis en garde : « Cette fois-ci ce n’est plus les bêtes on va prendre. C’est les individus ont va prendre. C’est les vendeurs on va prendre et là ils iront en prison » a-t-elle clairement fait savoir à ses vis-à-vis.

Ils promettent de quitter le site sous peu

Ceux-ci semblent avoir compris le message et promettent de libérer le site sous peu. En tout cas, c’est ce qu’a déclaré le président de ses vendeurs de moutons Arouna Moumouni et Djèmilath Idohou, la représentante des femmes. Ils n’ont pas manqué de plaider pour que les autorités leur trouvent un autre domaine dans la même commune de Sèmè-Kpodji pour leurs activités. Notons que c’est une décision gouvernementale qui leur ordonne de quitter le site de Tohouè pour rejoindre le marché de bétail de Zê.