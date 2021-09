Selon une des sources à l’Elysée, le président de la République française, Emmanuel Macron annoncera mardi 14 septembre des mesures concernant un contrôle indépendant de l’action des forces. Cette annonce viendra comme une réponse aux nombreuses critiques qui visent l’Inspection générale de la police (IGPN). En avril dernier, Emmanuel Macron avait fait écho de contrôle indépendant lors d’un entretien avec Le Figaro, au cours duquel il avait évoqué la création d’une délégation parlementaire chargée du contrôle des forces de l’ordre, ce qui ressemble un peu à la délégation pour le renseignement.

D’après la source de la présidence, le contrôle sera externe à l’IGPN et l’institution qui sera chargée du contrôle agira avec plus de transparence et plus d’efficacité de ses préconisant. Ces mesures concerneront entre autres, des dispositions sur la vidéosurveillance, la formation des forces de l’ordre, l’encadrement et l’attractivité des fonctions d’agent de police judiciaire. Le président de la République fera l’annonce mardi à l’école de police de Roubaix alors qu’il clôtura une concertation lancée depuis février et qui vise à améliorer les conditions d’exercice de la fonction de policier.

Liens justice, forces de l’ordre

Selon la même source, le Chef de l’Etat fera une série d’annonces substantielles devant des élus de la région. A en croire la même personne, autant que l’Etat investira énormément, il y aura également en contrepartie, des changements radicaux dans la conduite de la mission de sécurité. A l’occasion, Macron mettra particulièrement l’accent la nécessité d’une collaboration entre la justice et les forces de sécurité pour plus d’efficacité et de rapidité, de même qu’un lien entre la police et la population dans le but de l’aboutissement rapide des mesures.