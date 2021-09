La commune d’Abomey-Calavi enregistré des chiffres inquiétants en ce qui concerne les cas de viols sur mineurs. Le phénomène prend de l’envergure malgré les séances de sensibilisation et les sanctions à l’encontre des violeurs. A l’occasion de la session extraordinaire du Comité communal de protection de l’enfant d’hier jeudi 2 septembre 2021, il a été révélé que 26 mineurs ont été violées dans la commune d’Abomey-Calavi et seulement sur une période de sept mois.

26 mineures âgées de 04 à 16 ans ont été violés dans la période de janvier à août 2021. Des statistiques dévoilées par Hélèna Capo-chichi, présidente de l’ONG Famille nutrition et développement. A l’en croire, du 1er janvier au 30 juillet 2021, les données produites par le Centre de promotion sociale de la commune et le service social du tribunal font état de 21 cas de viols sur mineures. Dans le seul mois d’août, cinq nouveaux cas se sont ajoutés. Donc, au total, 26 filles âgées de 4 à 16 ans ont été violées. De quoi inquiéter chacun et surtout les autorités à divers niveaux. C’est la raison pour laquelle, une session extraordinaire a été organisée avec la participation active de la ministre des affaires sociales et de la microfinance, du préfet de l’Atlantique, du maire d’Abomey-Calavi et des responsables religieux.

Plusieurs résolutions ont été prises lors de cette rencontre. Et il a été retenu, entre autres, de faire des communications adaptées aux enfants dans tous les cercles sociaux pour s’assurer que le message passe sans biais et même en langues locales au besoin. Les cas de viol sanctionnés par le tribunal et les peines infligées aux coupables seront également communiqués dans ce sens et ce régulièrement. Les participations à cette session extraordinaire ont aussi retenu de rapprocher les centres de dénonciation et de mettre tous les mécanismes qu’il faut pour protéger les victimes qui viennent dénoncer et la prise en charge des victimes après procès doit être davantage traitée pour donner satisfaction à celles-ci.