La plateforme de messagerie instantanée WhatsApp a lancé mercredi une nouvelle fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de rechercher pour la première fois des entreprises proches dans l’application. Le test, qui permet aux utilisateurs de WhatsApp à São Paulo, au Brésil, de trouver des magasins et des services via un annuaire d’applications, est la dernière fonctionnalité de la poussée de Facebook pour stimuler le commerce électronique sur ses services.

« Nous construisons des pages jaunes modernes dans WhatsApp où vous pouvez rechercher et contacter des entreprises locales directement dans l’application. Lancement à São Paulo aujourd’hui et, espérons-le, dans d’autres endroits bientôt », a écrit mercredi Mark Zuckerberg, PDG de Facebook, sur sa page Facebook. Des milliers d’entreprises dans des catégories telles que l’alimentation, la vente au détail et les services locaux seront incluses dans le nouveau test, selon WhatsApp, qui aura lieu dans certains quartiers de São Paulo.

Plus de 175 millions d’utilisateurs par jour

Malgré le fait que le service de messagerie appartenant à Facebook soit surtout connu pour sa messagerie de personne à personne, le commerce électronique est devenu une partie plus importante de son offre ces dernières années. Selon WhatsApp, plus de 175 millions de personnes utilisaient le service chaque jour pour envoyer des messages à un compte professionnel WhatsApp en octobre dernier.

WhatsApp a une application autonome pour les petites entreprises depuis 2018, et elle a depuis été mise à jour pour inclure des fonctionnalités telles que des catalogues de produits et des paniers d’achat. Il a également commencé à proposer des paiements intégrés au Brésil et en Inde, permettant aux utilisateurs d’effectuer des achats directement auprès des entreprises et d’envoyer de l’argent à leurs amis et à leur famille.