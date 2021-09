L’arrondissement de Glo-Djigbé, dans la commune d’Abomey-Calavi bénéficiera d’importants investissements du gouvernement Talon. Outre l’aéroport qui y sera construit, Glo-Djigbé abritera aussi une zone économique spéciale éponyme. Le 05 février dernier, le gouvernement a remis officiellement le site aux partenaires techniques dont le rôle est de l’aménager et de le développer. A entendre le directeur général de l’Agence de promotion des investissements et des exportations (Apiex) Laurent Gangbès, c’est un projet très ambitieux. Cette zone économique spéciale a été conçue pour être un parc industriel moderne obéissant aux normes sociales et environnementales les plus grandes.

” Des unités industrielles de tout type ont déjà manifesté leur intérêt de s’installer dans cette zone “

Elle va abriter des industries de filature et de tissage de coton, de transformation de noix de cajou, d’agroalimentaires, de fabrication de vêtements, etc. Selon les dires du Dg de l’Apiex qui s’exprimait dans les colonnes du journal La Nation, « six unités industrielles de transformation de fibre de coton d’une capacité totale de 100.000 tonnes, 29 unités industrielles de confection de vêtements, 14 unités industrielles de transformation de noix de cajou d’une capacité totale de plus de 150.000 tonnes et 10 unités industrielles de tout type ont déjà manifesté leur intérêt de s’installer dans cette zone et y sont attendues dans les cinq années à venir ».

Le DG de l’Apiex fait déjà des prévisions en ce qui concerne les retombées de cette zone économique spéciale de Glo-djigbé sur l’économie béninoise. A l’en croire, on assistera à une hausse des exportations du Bénin. Celles-ci passeront de 5 à 10 milliards de dollars Us. Le produit intérieur brut du pays devrait par la même occasion passer de 4 à 7 milliards de dollars US d’ici 10 ans. Ces chiffres montrent à quel point le projet est ambitieux.