C’est ce jeudi 07 octobre que s’ouvre à l’hémicycle à Porto-Novo, la troisième session extraordinaire de l’Assemblée nationale au titre de l’année 2021. Le porte-parole du Parlement, James William Gbaguidi a présenté à la presse ce mercredi , les points inscrits à l’ordre du jour de cette session extraordinaire. On retient que les députés auront à examiner le projet de loi portant code de l’administration territoriale, le projet de loi portant répression des infractions commises à raison du genre et protection de la femme, et le projet de loi modifiant et complétant le code des personnes et de la famille.

Les parlementaires vont également se pencher sur le projet de loi portant modification de la loi numéro 2003-04 du 03 mars 2003, relative à la santé sexuelle et reproductive, la proposition de résolution portant code d’éthique et de déontologie des députés béninois, ainsi que le remembrement du bureau de l’Assemblée nationale. Inutile de rappeler que le poste de 2ème questeur de l’institution est vacant depuis la nomination du député André Okounlola comme ambassadeur du Bénin près la Russie.

Tous les députés peuvent candidater

Selon James William Gbaguidi, le « terme remembrement « signifie simplement que tout député, quel que soit sa fonction à l’Assemblée nationale actuellement, peut se porter candidat pour accéder au poste de deuxième questeur de l’Assemblée nationale « .Rappelons que cette 3e session extraordinaire du parlement a été sollicitée par le président Patrice Talon pour l’examen en procédure d’urgence de ses projets de loi.