C’est un prénom pour le moins atypique d’un enfant de 12 ans, qui fait le tour du web. En effet, un adolescent indonésien du nom de Abcdef Ghijk Zuzu, a surpris plus d’une personne sur la toile. Selon les informations du média 20 Minutes, le prénom de l’enfant s’est fait connaître au moment où il voulait se faire vacciner.

Le père était un passionné de mots croisés

Après avoir donné son prénom, les agents de santé n’ont pas cru à l’adolescent qui habite dans la province du Sumatra sud. Pour prouver ses dires, il a dû montrer sa pièce d’identité, ainsi que son nom qui était inscrit sur sa chemise. C’est finalement grâce à cela que les soignants ont su que ce n’était pas une blague. Dans une interview, le père a confirmé avoir bel et bien donné ce prénom à son fils. Il a fait comprendre qu’il était en effet un passionné du jeu de mots croisés, et c’est ce qui l’a poussé à donner un tel prénom suite à six années de réflexion. Le jeune garçon a confié à des médias indonésiens que son prénom avait suscité des railleries de la part de ses camarades de classe.

Notons que le père voulait répéter le même exemple avec les frères de Abcdef Ghijk. Ces derniers devaient en effet s’appeler respectivement Nopq Rstuv et Xyz. Cependant, leur père a changé d’avis en fin de compte, en les appelant Attur et Ammar.

