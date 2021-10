Alors que son concert prévu pour le samedi 27 novembre prochain à Nanterre a été annulé pour des raisons techniques d’après un communiqué de la salle de concert de La Défense Arena, cela pourrait être du a d’autres raisons non révélées. D’après la presse française, Koffi Olomidé sera jugé lundi prochain 25 octobre en appel à Versailles pour des faits d’agressions sexuelles et la séquestration de quatre de ses anciennes danseuses entre 2002 et 2006.

Pour rappel, la super star africaine avait déjà été condamnée en première instance par le tribunal de Nanterre en mars 2019 à deux ans de prison avec sursis. Il avait été condamné pour « atteinte sexuelle » sur l’une des danseuses, qui serait mineure au moment des faits. En ce qui concerne les trois autres femmes, l’artiste avait été relaxé des poursuites les concernant. La star de la musique africaine et internationale est actuellement poursuivie par le ministère public qui avait requis 7 d’emprisonnement ferme contre lui en première instance.

D’autres condamnations

Deux autres hommes considérés par l’accusation comme des hommes de main, qui étaient poursuivis pour complicités et relaxés, vont se présenter à nouveau devant le tribunal pour être jugé. Alors qu’il ne s’était présenté à aucun rendez-vous de son procès, on se demande Koffi Olomidé se présentera au présent jugement. Agé de 65 ans, la star de la Rumba congolaise avait déjà été condamné à plusieurs reprises pour des actes de violence sur ses collaborateurs dont son producteur, un photographe et des danseuses dans plusieurs pays d’Afrique.