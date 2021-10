Neymar serait en colère. Le joueur brésilien qui fait partie de l’effectif du club de la capitale française ne serait pas content après une intervention d’une chanteuse. Selon UOL, les avocats de la star brésilienne « ont entrepris une assignation » en justice visant Zélia Duncan qui avait affirmé qu’en temps que citoyen, Neymar était une « déception« .

En effet, sur les réseaux, la chanteuse avait été très dure envers le joueur brésilien allant jusqu’à le traité de « mauvais » citoyen. « Je ne suis pas dans le football, mais Neymar me semble jusqu’à présent être une promesse en tant que sportif et une déception comme citoyen. Vous voulez du respect ? Faites bonne impression. Ah, et payez vos impôts ! », avait écrit la chanteuse.

Une intervention qui comme on peut bien l’imaginer n’est pas du goût des proches du footballeur. Selon nos sources, les avocats de la star ont interpellé la chanteuse à travers un question après sa déclaration qui a terni l’image de Neymar. « A-t-elle eu accès aux dossiers d’une procédure administrative fiscale, d’une mesure d’exécution fiscale ou d’une procédure ou d’un processus d’une autre nature pour pouvoir faire ladite déclaration et la publier sur son réseau social ? », peut-on lire dans le document des conseils de Neymar.

