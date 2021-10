Le mardi 12 octobre dernier, un ressortissant français de 65 ans a été arrêté par les agents de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) à l’aéroport Mohamed V de Casablanca (Maroc) pour son implication présumé dans une affaire de trafic de cocaïne. On apprend que le Bénin pays dans lequel la drogue a été retrouvée, a demandé formellement au Maroc l’extradition du français.

La demande d’extradition a été préparée et envoyée par le garde des sceaux béninois Sévérin Quenum et son collègue des affaires étrangères Aurélien Agbénonci. Si le Royaume chérifien accepte cette demande, le ressortissant français de 65 ans pourra venir répondre des faits qui lui sont reprochés devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) à Porto-Novo. Rappelons que les 145 kilogrammes de cocaïne avaient été découverts dans un conteneur de sucre au Port autonome de Cotonou.

Arrêté après plusieurs mois de cavale

Ce conteneur faisait partie des 200 autres, cédées à la Société Sonimex par l’expatrié français. Celui-ci s’était vu retirer son passeport dans un premier temps avant que la police ne le lui rende à nouveau. Ce qui lui avait permis de quitter le pays. Après plusieurs mois de cavale, il a donc échoué dans les mailles de la police marocaine. Dans le cadre de cette même affaire de trafic de cocaïne, Séraphin Yéto, le Pdg de Sonimex a été arrêté, de même que des cadres de Bolloré et l’ex-patron de l’Ocertid (la brigade des stupéfiants).