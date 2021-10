L’affaire relative à la saisie des médicaments non autorisés à la vente à la Patte d’Oie au Sénégal continue de faire couler beaucoup d’encre et de salive. Pour rappel la saisie avait été effectuée en face de l’agence Senelec, dans le bâtiment où se situe le siège social de la société Dahai Co Sarl.

Selon nos recoupements d’informations, le livreur Monsieur Chérif Boubacar Bâ, qui selon l’instruction, n’avait pas idée qu’il livrait des faux médicaments à des clients a bénéficié d’un non-lieu total. Par contre, les quatre personnes directement impliquées dans cette affaire ont eu moins de chance.

Visés pour association de malfaiteurs, vente illicite de médicaments, mise en danger de la vie d’autrui, faux et usage de faux dans un document administratif ainsi que blanchiment d’argent et de capitaux, le DG de Dipro pharma biomedic Mamour Niang, le DG de Dahai Co docteur Aliou Bâ, le Chinois Zang Haï Dong et son employé qui étaient interpellés depuis le début de l’affaire ont été renvoyés en correctionnel.