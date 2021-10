Le procès relatif à l’affaire de la Sextape continue de défrayer la chronique en France. En effet, selon une annonce qui a été faite par Djibril Cissé, sur le plateau de la chaîne L’Equipe, une plainte sera bientôt déposée contre son accusateur Mustapha Zouaoui. Après l’avoir fortement incriminé, ce dernier a fini par faire remarquer qu’il n’avait déroulé qu’un tapis de mensonges parce qu’il était en colère. Devant le juge, Mustapha Zouaoni justifiait notamment ses différentes accusations par sa détention qu’il n’avait pas digérée.

« Monsieur, j’étais en prison, j’avais la rage. Je me suis dit que c’est Djibril qui m’a envoyé en prison. Je me disais comment il a pu me faire ça. Je me disais que moi j’étais en prison et qui lui était dehors avec sa femme et ses enfants alors que je voulais qu’il y aille aussi. Mais j’avais la rage. J’ai tout inventé. Jamais Djibril ne m’aurait appelé pour faire un truc comme ça », avait-il déclaré devant le juge. Il n’a toutefois pas manqué de lancer d’autres accusations qui ont davantage suscité la colère de Djibril Cissé.

« Je vous l’annonce, il va prendre une plainte »

« Je vous l’annonce, il va prendre une plainte. Il a dit aujourd’hui que je fréquentais des filles de 15 ans, que je faisais venir des filles de 15 ans chez moi. Il insinue quoi ? Que je suis un pédophile, alors, c’est ça ? », s’est interrogé l’ancien footballeur français. « Donc là, il (la plainte) va se la prendre dans la tête. Mais quand je vous dis qu’il a un problème, c’est qu’il a un problème. C’est grave ce qu’il fait, c’est extra grave. Donc moi, je vais dire ‘monte-moi une équipe pour aller faire du mal à la mère de mes enfants ?’. On est dans quelle planète ?« , a-t-il poursuivi lors de sa sortie qu’il a effectuée.