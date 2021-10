Le Bénin sera bien présent à l’édition 2021 de l’African Muzik Magazine Awards (Afrimma). Et celle qui va tenter de porter haut l’étendard du pays à cette compétition de musique africaine est la célèbre chanteuse Zeynab. Elle est nominée dans la catégorie « Meilleure artiste de l’Afrique de l’Ouest ».

Zeynab face à Tiwa Savage

C’est un vrai challenge pour la diva béninoise ,parce qu’elle devra tirer son épingle du jeu face à de grands noms comme la nigériane Tiwa Savage. Celle-ci est avec ses compatriotes Tems et Simi. Dans la même catégorie on retrouve aussi Yasmine et Dior Mbaye de la Guinée Bissau, de même que les ghanéennes Mz Vee et Adina. Vu l’adversité en face, inutile de dire que Zeynab aura besoin des votes de ses compatriotes.

Ils pourront le faire en cliquant sur le lien : https://afrimma.com/afrimma-nominees/. Plusieurs autres artistes très célèbres participent à cette compétition cette année. Il s’agit de Dadju , Fally Ipupa, Davido, Burna Boy, Wizkid.