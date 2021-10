D’après le quotidien français Le Monde qui a rapporté l’information ce vendredi, « par le passé, l’homme d’affaires [Bolloré] a déjà proposé à la vente de grands actifs, avant de renoncer ». Selon de nouvelles révélations, Bolloré aurait également confié à la banque d’affaires américaine Morgan Stanley d’étudier la cession de l’une de ses filiales spécialisées dans la logistique en Afrique, Bolloré Africa Logistics. L’année dernière, Africa Logistics a enregistré un chiffre d’affaires de 2,1 milliards d’euros. Il emploie plus de 20 000 personnes et opère dans plus de 20 pays Afrique.

En effet, la banque américaine, aurait été chargée par le groupe d’explorer en toute discrétion l’intérêt de potentiels acquéreurs dont de grandes sociétés de transport maritime comme CMA CGM et Maersk qui seraient tentés par l’offre. D’après le média français, la valeur de Bolloré Africa Logistics est estimée entre 2 et 3 milliards d’euros. D’après d’autres sources, Bolloré pourrait également avoir juste évalué la valeur des activités en Afrique, sans que cela ne conduise à la cession comme cela avait été le cas dans le passé.

Bolloré sera toujours en Afrique

Même si le groupe venait à céder cette branche du conglomérat, il continuerait encore à opérer dans plusieurs d’autres secteurs en Afrique, dont l’énergie et la communication. Dans tous les cas, Bolloré Africa Logistics a permis à l’homme d’affaires, Vincent Bolloré, de faire fortune grâce à son activité portuaire et ferroviaire en Afrique. La société opère dans trois concessions ferroviaires, dans le stockage et le transport de marchandises et dans l’agriculture en Afrique.