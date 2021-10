En Afrique, la situation sécuritaire s’est considérablement dégradée ces deux dernières décennies. En cause, la montée du terrorisme et des rebellions curieusement autour et dans les pays riches en ressources minières. Mais qu’est-ce qui explique la faiblesse et la déroute des armées des pays concernés? Pourquoi une armée comme celle du Nigéria, qui a mené une lutte implacable contre la rébellion du Biafra constituée de 100.000 hommes (selon certaines sources) tremble-to-Elle devant Boko Haram ?

« Durant deux ans et demi, de mai 1967 à janvier 1970, la guerre du Biafra va bouleverser les consciences, mais bien peu savent à quel point la France va aider la sécession biafraise. Elle n’est pas la seule, certes, mais elle va déverser sur le champ de bataille des milliers de tonnes d’armes, qui auront pour effet de faire durer la guerre » raconte Jean Guisnel, dans son ouvrage « Derrière la guerre du Biafra, la France ». Un passage qui met en avant la détermination et la puissance mise en place par l’armée nigériane pour reprendre le dessus dans la guerre du Biafra. Elle n’a pas gagné la guerre contre une simple rébellion, mais contre une rébellion soutenue par une puissance occidentale.

L’idéologie, la pièce manquante !

Pour qu’une armée remporte un combat, il faut avant tout une idéologie. C’est ce à quoi on a pu assister lors des guerres du Vietnam, en Chine, ou encore plus récemment, la guerre en Afghanistan. En Afrique, la formation idéologique des armées n’est plus que l’ombre d’elle-même. Les militaires sont recrutés sans comprendre les enjeux de leur présence au sein des forces armées. Bon nombre d’entre eux n’ont même pas une petite idée des enjeux régionaux ou des risques. Sans oublier l’essentiel, beaucoup de militaires ne sont pas prêts à perdre leur vie pour leur patrie, un élément pourtant fondamental de leur engagement. Imaginez un poissonnier qui ne supporte pas l’odeur du poisson frais… soit son travail sera bâclé, soit il va abandonner au bout de quelque temps.

Du rôle des multiples coups d’état en Afrique post-coloniale

L’une des raisons les plus importantes de la faiblesse des armées africaines reste le financement. Plusieurs raisons ont conduit à la baisse du financement des armées. Dans un premier temps, la faiblesse des économies des différents pays, peut affecter le budget alloué aux forces de sécurité. Mais ceci n’explique pas tout. Les nombreux coups d’état qui ont parsemé les vies politiques africaines ont fini par convaincre les dirigeants de réduire les moyens alloués aux militaires.

Craignant pour leur propre survie politique, la plupart des dirigeants ont dans le milieu des années 80 et au-delà, baissé le financement alloué aux armées. Les accords de coopération militaire avec les pays occidentaux ont donné l’illusion de la non nécessité d’une armée solide. Mais les récentes incursions armées des terroristes et des rebellions dans des pays comme la Centrafrique, le Mozambique et le Mali pourraient remettre au goût du jour le débat sur la formation sérieuse et le financement des armées africaines. Cependant sur le continent africain, plusieurs armées restent professionnelles avec des formations sérieuses et des équipements pouvant leur permettre de maintenir une relative stabilité dans leur pays.

Classement 2021 des 10 puissances militaires africaines, selon le Global Fire Power