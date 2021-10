Un américain fait face à des accusations fédérales liées à une fraude présumée liée à la vente de manuels scolaires qu’il a loués à Amazon. Agé de 36 ans, Geoffrey Mark Hays Talsma de la ville de Portage dans l’Etat du Michigan a été arrêté le jeudi 14 octobre dans le cadre d’un acte d’accusation pour crime déposé devant un tribunal. Il est accusé de fraude postale et électronique, transport interétatique de biens volés, vol d’identité aggravé et fausses déclarations au FBI, a déclaré le procureur américain Andrew Birge dans un communiqué de presse.

D’après l’acte d’accusation, entre janvier 2016 et mars 2021, Talsma a loué des milliers de manuels (14 000 bouquins) au programme de location de manuels d’Amazon, Amazon Rentals sans intention de rendre les manuels à la date de retour spécifiée ou de payer le prix de rachat établi pour les manuels. Au lieu de cela, il aurait vendu les manuels à des entreprises locales de manuels et via Internet. Sa mise en accusation est prévue pour le 19 octobre, a annoncé le bureau du procureur américain.

Obtention de crédit

Il a fraudé Amazon et le programme de location de manuels scolaires en créant à plusieurs reprises de nouveaux comptes Amazon et en utilisant des variantes d’autres données pour éviter d’être détectés, selon l’acte d’accusation. À de nombreuses reprises, selon les accusations, Talsma a en outre fraudé Amazon en recherchant et en obtenant un crédit sur son compte en affirmant qu’il n’avait pas reçu les manuels ou qu’il avait reçu d’autres articles qu’il ne pouvait pas retourner. La valeur de toutes ses actions est estimée à 1,5 million de dollars.

S’il venait à être reconnu coupable, il encourt une peine d’emprisonnement maximale de 20 ans pour chacune des infractions de fraude postale et électronique ; une peine d’emprisonnement maximale de 10 ans pour le transport interétatique de biens volés ; et une peine d’emprisonnement maximale de 5 ans pour avoir fait de fausses déclarations au FBI.

La restitution et la confiscation de certains actifs

De plus, s’il est reconnu coupable des accusations d’usurpation d’identité aggravée, il purgera une peine d’emprisonnement maximale de quatre ans consécutifs à toute peine imposée pour les autres infractions pénales, ce qui pourrait lui valoir la perpétuité. La restitution et la confiscation de certains actifs obtenus avec le produit du programme peuvent également être ordonnées à la suite d’une condamnation, a déclaré le bureau du procureur américain.

Un porte-parole d’Amazon a déclaré que ce n’est que grâce à une étroite collaboration avec les forces de l’ordre que des poursuites pour fraude comme celle-ci sont possibles. Deux autres résidents de Portage et un résident de Kalamazoo ont également été nommés dans l’acte d’accusation et ils font face à plusieurs chefs d’accusation de fraude postale, a déclaré le bureau du procureur américain. Ils aurait aidé le principale mis en cause dans sa manœuvre.