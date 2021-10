Un groupe d’étudiants chinois a poursuivi le géant de la technologie Apple pour n’avoir pas livré un iPhone 12 Pro Max avec chargeur, selon les médias. Les étudiants ont affirmé que le câble USB-C vers Lightning inclus n’était pas compatible avec d’autres chargeurs, laissant un étudiant incapable de charger le téléphone comme annoncé. En effet, Apple a cessé de livrer des adaptateurs secteur avec les nouveaux iPhones en 2020, affirmant que cela réduirait les émissions de carbone. Les plaignants n’ont pas non plus cru aux allégations de réduction des déchets d’Apple, citant Vice, a rapporté Engadget.

Apple n’utilisait cela que comme excuse pour promouvoir les chargeurs sans fil MagSafe qui gaspillent plus d’énergie que leurs homologues filaires, ont fait valoir les étudiants. Ils veulent qu’Apple fournisse le chargeur ainsi que les frais juridiques et 100 yuans (16 $) pour rupture de contrat. Apple aurait déclaré au tribunal virtuel de Pékin qu’il était courant que les marques de téléphones vendent des adaptateurs secteur séparément et que le gouvernement autorisait cette pratique.

L’affaire est toujours en cours

Cependant, les étudiants ont souligné que plusieurs entreprises chinoises offrent le choix d’un adaptateur dans la boîte. L’affaire est toujours en cours et rien ne garantit qu’elle conduira à une indemnisation pour les étudiants ou à un changement dans la politique d’Apple sans chargeur, selon le rapport. Même si le cas demande un changement, cela ne peut qu’amener Apple à proposer le chargeur en option à la caisse, a ajouté Engadget.

Applis LNT : Android - Iphone