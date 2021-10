L’armée américaine s’est dotée d’une nouvelle arme pouvant lui permettre de faire des tirs de façon automatique. Il s’agit d’un système qui a été développé par l’entreprise israélienne Smart Shooter. Selon la description qui a été faite, le mécanisme peut s’assimiler à une lunette classique. Elle se glisse sur le haut d’un fusil d’assaut. Le système est composé d’une caméra et d’un laser qui ont le mérite de déterminer la distance entre l’arme et la cible.

L’intégration d’un algorithme au système permet d’identifier la cible. Ceci anticipe sur les mouvements de la cible et permet au tireur de savoir où viser. La différence entre cette arme et les autres est que le SMASH 2000 prend en main le tir et se substitue presque au tireur. C’est ainsi l’algorithme qui permet au tireur de faire feu quand il est certain que la balle peut atteindre sa cible.

« Menace croissante de drones »

Selon les confidences qui ont été faites par la PDG de Smart Shooter à la faveur d’une déclaration dans le cadre du contrat conclu avec l’armée américaine, cette technologie intervient dans un contexte de «menace croissante des drones sur terre et sur mer». Notons tout de même que le SMASH 2000 offre plusieurs autres options en plus du système de détection des drones.