Selon un nouveau rapport, des espions russes ont volé le plan du vaccin contre le coronavirus, AstraZeneca et l’ont utilisé pour créer leur propre vaccin Spoutnik V. Les services de sécurité britannique ont dit au gouvernement qu’ils disposent maintenant des preuves solides, qu’un agent a volé des informations vitales de la société pharmaceutique, y compris le plan, a rapporté The Sun. L’année dernière, l’ancien ministre britannique de la Sécurité James Brokenshire avait déclaré que la Grande-Bretagne était « sûre à plus de 95% » que des pirates informatiques parrainés par la Russie avaient ciblé le Royaume-Uni, les États-Unis et le Canada dans des attaques contre des sociétés pharmaceutiques.

La Russie avait répondu aux allégations de l’année dernière en suggérant que le vaccin local était suffisamment en avance sur la concurrence pour n’avoir « aucune raison » de fouiner. « Les Britanniques disent qu’ils sont presque certains, ou à 95 %, confiants dans ce qu’ils disent », a déclaré à l’époque le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. « Pourquoi pas 96 % ? Ou 94 % ? Il semble que leurs services de sécurité aient des méthodes de calcul très particulières » avait-il ajouté.

The Sun est un journal très peu scientifique

Ce lundi 11 octobre par ailleurs, le porte-parole du Kremlin a qualifié The Sun de journal très peu scientifique, en commentant l’article du journal britannique. « The Sun est un journal très connu et très peu scientifique. C’est peut-être notre attitude envers ces publications », a déclaré Peskov. Des pirates informatiques nord-coréens avaient également été accusé d’avoir ciblé le même projet de vaccin l’année dernière.

Les pirates, qui se sont fait passer pour des recruteurs sur LinkedIn et WhatsApp, ont approché le personnel d’AstraZeneca avec de fausses offres d’emploi, selon Reuters. Ils ont ensuite envoyé des documents prétendant être des descriptions de poste cryptées avec un code malveillant conçu pour accéder à l’ordinateur d’une victime.