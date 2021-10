La cérémonie du ballon d’or approche à grand pas et tient déjà en haleine les fans de football. En effet, elle aura lieu le 29 novembre 2021 et nombreux sont ceux qui veulent voir leurs joueurs favoris remporter le célèbre trophée doré. C’est le cas de l’ancien footballeur français Patrice Evra qui a récemment donné ses favoris, tout en excluant une grande star du ballon rond.

Le joueur le plus titré depuis la création du Ballon d’or

Dans une interview accordée au média britannique Mirror, l’ancien défenseur des bleus a donné les noms de ses favoris au ballon d’or, tout en taclant la star argentine du football Lionel Messi. « À mon avis, ce Ballon d’Or est pour Kante ou Jorginho… J’en ai marre de le donner à Messi. (…) Qu’est-ce qu’il a gagné l’année dernière ? D’accord, la Copa America. Avec Barcelone, qu’est-ce qu’il a fait ? » a-t-il déclaré. Notons que le nouveau joueur du Paris Saint-Germain est pour l’instant, le joueur le plus titré depuis la création du Ballon d’or, avec six trophées. Il est suivi de l’international portugais Cristiano Ronaldo, qui dispose de cinq ballons d’or.

Pour rappel, Lionel Messi avait autrefois donné ses favoris pour le ballon d’or. « J’ai deux joueurs dans mon équipe pour lesquels je voterais comme Neymar et Kylian » avait-il d’abord déclaré dans une interview accordée au média sportif France Football, avant d’ajouter : « Après, il y a des joueurs au niveau individuel qui ont fait une grosse saison, comme (Robert) Lewandowski. (Karim) Benzema aussi a fait une grande année au niveau individuel. C’est difficile à dire car ce que tu as fait au niveau collectif compte beaucoup pour le Ballon d’Or. Dernièrement, les titres ont beaucoup de poids. Les années précédentes, on cherchait plus le meilleur joueur de l’année ».