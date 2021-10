Cela fait maintenant plus d’un mois que l’international argentin Lionel Messi a intégré le club français du Paris Saint Germain. Depuis ce temps, l’ancien capitaine du FC Barcelone ne s’était jamais prononcé face un média français. Il l’a récemment fait dans une interview accordée au média sportif France Football, qui doit être publiée demain samedi 09 octobre 2021.

« Benzema aussi a fait une grande année »

Selon un extrait publié ce vendredi 8 octobre 2021 par L’Equipe, La Pulga a évoqué deux noms de ses coéquipiers au PSG pour le ballon d’or. Messi a d’abord déclaré : « J’ai deux joueurs dans mon équipe pour lesquels je voterais comme Neymar et Kylian ». Il a par la suite évoqué d’autres noms qui ont de bons parcours comme Karim Benzema et Robert Lewandowski. « Après, il y a des joueurs au niveau individuel qui ont fait une grosse saison, comme (Robert) Lewandowski. (Karim) Benzema aussi a fait une grande année au niveau individuel. C’est difficile à dire car ce que tu as fait au niveau collectif compte beaucoup pour le Ballon d’Or. Dernièrement, les titres ont beaucoup de poids. Les années précédentes, on cherchait plus le meilleur joueur de l’année » a-t-il déclaré.

Pour mémoire, les propos de Messi interviennent après que la presse espagnole a fait état d’une mésentente avec Mbappé. Sur le plateau de l’émission El Chiringuito, le patron du média Ok Diario, Eduardo Inda, avait déclaré que les deux joueurs ne « s’entendent pas bien ».