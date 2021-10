Le ministre d’Etat chargé du plan Abdoulaye Bio Tchané est en deuil. Il a perdu son jeune frère Djibril Bio Tchané hier jeudi 21 octobre 2021. Le Secrétaire national à l’information et porte-parole du Bloc Républicain Janvier Yahouédéhou a à travers un communiqué présenté les condoléances du parti à leur Secrétaire Général National (SGN).

« Au nom du Bureau exécutif national, du Bureau politique et des militants, j’adresse nos sincères condoléances au SGN Abdoulaye Bio Tchané et à sa famille, et lui exprime notre solidarité dans cette épreuve que lui impose la vie » peut-on lire dans le communiqué du BR publié sur sa page facebook . Une prière en l’honneur du défunt était annoncée dans l’ après-midi d’hier jeudi 21 octobre à la mosquée Zongo de Cotonou à 15h 30 minutes.

Bio Tchané avait déjà perdu sa mère en 2018

Janvier Yahouédéhou qui a signé ce communiqué, invite les responsables et militants du BR à porter le défunt dans leur cœur et à prier pour le repos éternel de son âme. Rappelons que le ministre du plan avait déjà perdu sa mère Hazia LAMISSI BIO TCHANE, en mars 2018.