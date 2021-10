La Fédération de Russie à travers son gouvernement a offert aux étudiants béninois au titre de l’année académique 2022-2023 des bourses d’études supérieures. Cela a été annoncé par un communiqué en date du 12 octobre 2021. La ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique a, dans ce communiqué, informé sur les conditions et les dossiers de candidature à déposer au plus tard le 08 novembre 2021. Les filières prioritaires de bourses de coopération russe au Bénin au titre de l’année académiques 2022-2023 sur lesquelles les étudiants béninois doivent postuler existent aussi.

Les conditions générales pour postuler aux bourses russes

Pour obtenir ces bourses, le postulant ne doit pas être un boursier en cours d’étude dans les universités nationales du Bénin. Il doit posséder toutes ses facultés physiques et mentales. Pour les candidats aux études universitaires de bachelor/licence, ils doivent être titulaires du baccalauréat de l’année 2021 ou à défaut celui de 2020 et être âgés de 25 ans au plus au 31 décembre 2021. Quant aux candidats aux cycles universitaires de Master, ils doivent être titulaires d’un diplôme de bachelor obtenu en Russie, d’une maitrise (BAC+ 4 années d’études) ou d’un diplôme équivalent et être âgés de 35 ans au plus au 31 décembre 2021.

Il faut signaler que concernant les candidats aux cycles universitaires de Doctorat et de spécialisation, ils doivent être titulaires d’un diplôme de Master II ou d’un doctorat en médecine pour la spécialisation. Ils doivent être également âgés de 45 ans au plus au 31 décembre 2021 et avoir une attestation de maîtrise de la langue russe.