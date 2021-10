Au Bénin, il y a de nouveaux critères d’âge imposés aux jeunes écoliers candidats au Certificat d’Etudes Primaires (CEP) session de 2022. Désormais, l’écolier devra faire une dispense de plus d’un an s’il est âgé de moins de 10 ans pour être accepté au Cep. Les candidats ayant de 10 à 14 ans n’ont pas de souci à se faire.

Les candidats libres peuvent avoir 17 ans et plus

En ce qui concerne les filles candidates au CEP, elles doivent faire une dispense de plus d’un an si elles ont moins de 9 ans et une dispense de moins d’un an si elles sont âgées de plus 16 ans. Les candidates ayant de 10 à 15 ans n’ont aucune dispense à faire. Pour une candidature officielle à ce premier examen du cursus scolaire, l’âge limite est fixé à 17 ans. Et ceci est valable pour les filles comme pour les garçons.

Les candidats qui ne sont pas inscrits dans une école peuvent bien aller au CEP en ayant 17 ans et plus. Signalons qu’à 15 ans, des apprenants ont déjà le Cep et même le BAC. Ces critères d’âge sont semble-t-il favorables aux écoliers.