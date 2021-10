C’est une décision pour le moins surprenante. Jodel Dossou, l’ailier de Clermont Foot a été exclu du groupe des écureuils du Bénin à 24 heures du match retour contre la Tanzanie au Stade de l’Amitié Général Mathieu Kérékou de Cotonou. C’est l’entraîneur français du 11 national qui en a décidé ainsi. « Jodel Dossou a été exclu du groupe hier soir. Il a commis une faute grave qui implique une sanction immédiate. J’ai informé le président de la Fédération et ma décision a été comprise » a déclaré Michel Dussuyer dont les propos ont été relayés sur les différents canaux digitaux de la Fédération Béninoise de Football.

Aucun détail sur la « faute grave » commise par le TGV béninois

Ce qu’on peut déjà observer, c’est que le coach français n’a pas été explicite dans ses propos. On ignore « la faute grave » commise par le TGV béninois. Peut-être nous le dira-t-il, après le match de demain contre cette équipe de la Tanzanie. Toujours est-il que Michel Dussuyer se prive d’un joueur cadre de l’équipe nationale alors qu’il aborde la phase retour des éliminatoires de ce Mondial Qatar 2022. Le Bénin a certes battu les Taifa Stars. On est tous contents, mais il faudrait aussi dire que les écureuils ont été dominés la plupart du temps par leur adversaire.

N’eût été les parades de classe de Saturnin Allagbé et de la bonne présence de Khaled Adénon en défense, peut-être, aurait-on quitté la Tanzanie avec un nul ou une défaite. Dussuyer a donc besoin de tous ses cadres pour produire un football plus conquérant que ce qui a été vu du côté de Dar es Salam. De toutes les façons, il sera seul responsable de ses décisions et de ses choix.