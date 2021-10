Ce jeudi 21 octobre, les responsables des structures de formation et les entreprises intervenant dans le sous-secteur de l’Energie, ont tenu une 2ème rencontre avec le ministre béninois de l’énergie Jean-Claude Houssou. C’était en présence du Coordonnateur du Programme Spécial d’Insertion des Jeunes dans l’Emploi (PSIE) Charlemagne Lokossou. Le directeur adjoint de cabinet du ministre des enseignements secondaire, technique et de la Formation professionnelle Denga SAHGUI, était aussi de la partie.

» Il faut que nous formons des jeunes à l’emploi «

Il a à l’occasion apprécié l’initiative et a promis que le ministère de l’enseignement secondaire jouera sa partition pour que des jeunes puissent être formés à l’emploi dans le domaine de l’énergie notamment , parce qu’il est clair que l’enseignement secondaire général, bien qu’utile ne prépare pas les jeunes à l’emploi . « Il faut que nous formons des jeunes à l’emploi. Il ne faut plus former des chômeurs et le secteur de l’énergie, plus qu’un luxe est une nécessité » a-t-il déclaré.

« Il faut qu’on puisse enlever le mythe du fonctionnariat de l’esprit des jeunes »

M SAHGUI a par ailleurs souhaité que la formation obéisse à une logique systémique pour que les curricula de formation puissent être bien suivis aussi bien au cours secondaire qu’à l’université. « C’est très important en terme de formation à l’emploi » assure-t-il, Pour lui, il n’est plus question de mettre dans la tête des enfants que l’Etat va recruter. « Il faut qu’on puisse enlever le mythe du fonctionnariat de l’esprit des jeunes » a t-il insisté. .