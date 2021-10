Ancien député et ancien ministre de la République, Bernard Lani Davo, n’est plus politiquement actif ces dernières années. Après son départ de la mairie de la Cotonou dirigée à l’époque par Léhady Soglo, il a tenté une « aventure avec l’Udbn de Claudine Prudencio » après la réforme du système partisan, « mais cela n’a pas prospéré » admet-il. Et quand l’homme partait de l’Udbn il se disait que « ce parti n’avait pas tellement d’avenir ».

» S’il y a des restes qui sont versés dans un autre parti, je ne peux que saluer l’évènement «

C’est du moins ce que l’ex-ministre a déclaré lors d’un récent entretien accordé au journal Le Matinal. Bernard Lani Davo, ne prenait même plus des nouvelles de l’UDBN depuis son départ il y a deux ans. « Personnellement, je ne savais pas si l’Udbn existait encore. S’il y a des restes qui sont versés dans un autre parti, je ne peux que saluer l’évènement » a-t-il déclaré, en appréciant la fusion de la formation politique avec le Bloc Républicain.

On verra aux prochaines élections si…

Pour lui, ce qui est important, c’est l’avenir des militants de l’UDBN au sein de ce grand bloc de la mouvance présidentielle. « Nous allons voir aux prochaines élections, si ce sont les militants de l’Udbn qui aux prochaines élections, vont contribuer au succès du nouveau parti ou ces derniers vont disparaître » a-t-il déclaré, rappelant au passage qu’une fusion UDBN-BR ne veut aucunement dire que tous les militants de l’UDBN rejoindront le nouveau parti.