Shadiya Assouman, la ministre de l’industrie et du commerce du Bénin, a suspendu de ses fonctions, le Directeur Général de l’Organisation africaine de la Propriété intellectuelle (OAPI). La béninoise a pris cette décision en tant que présidente en exercice du Conseil d’administration de l’OAPI. Elle explique les raisons dans une note en date du 15 octobre dernier. On retient que le sanctionné, l’ivoirien Bohoussou Loukou Denis a refusé de « faire exécuter la décision d’auditer la gestion de l’organisation ». « L’audit était demandé en vue de clarifier les soupçons de mal gouvernance et de malversations mettant directement en péril les intérêts de l’organisation » renseigne la note

Insubordination

En effet, c’est depuis le 04 septembre que la présidente du conseil d’administration de l’OAPI a ordonné au Dg Bohoussou de passer un appel d’offres qui devrait permettre de trouver un cabinet d’audit international chargé d’enquêter sur l’organisation dont le siège se trouve du côté de Yaoundé au Cameroun. Shadiya Assouman veut avoir le cœur net sur la gestion de l’actuel directeur. En effet, elle a des soupçons sur la manière dont il conduit les destinées de l’organisation panafricaine.

Selon jeune Afrique, la béninoise s’interroge entre autres sur les conditions dans lesquelles 2 milliards de francs Cfa ont été déposés à la Banque Atlantique du Cameroun par la direction de l’OAPI. Actuellement, c’est le directeur général adjoint Wago Jean-Baptiste Noël, qui remplace le suspendu . Il a pour mission de liquider les affaires courantes le temps que M Bohoussou revienne de suspension. Pour rappel, 17 États africains sont membres de l’Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI).