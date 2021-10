C’est connu de tous. Le Bénin affronte en ce mois d’octobre 2021 la Tanzanie pour les 3ème et 4 ème journées des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Le match aller se jouera en Tanzanie le 07 octobre prochain. 3 jours plus tard, les écureuils croiseront de nouveau les crampons avec les Taïfa Stars au Stade de l’Amitié GMK de Cotonou. La dernière confrontation entre les deux équipes remonte à 2017. A l’époque béninois et tanzaniens s’étaient séparés dos à dos (1-1). Il y avait dans l’équipe des cadres comme Jodel Dossou, Michaël Poté et Khaled Adénon.

» On a des joueurs de qualité et Jodel en fait partie «

Le sélectionneur des écureuils du Bénin Michel Dussuyer dit le plus grand bien de ces joueurs. Il apprécie les progrès de Jodel Dossou, la constance de Mickaël Poté et l’expérience de Khaled Adénon. « On a des joueurs de qualité et Jodel en fait partie. Beaucoup de progrès aussi de son côté, donc à partir du moment où il n’est pas blessé, il n’a pas de problèmes majeurs, forcément qu’il a sa place dans cette équipe » a déclaré le coach français sur le compte de l’ailier de Clermont Foot en première division française.

» Micka Poté, c’est quelqu’un de très régulier , très professionnel «

En ce qui concerne Poté, Dussuyer trouve que le vétéran de la sélection béninoise est « est quelqu’un de très régulier, très professionnel, qui continue à gérer son corps et qui est toujours motivé ». « Il a retrouvé un club parce qu’il voulait avoir du temps de jeu et il en a. C’est quelqu’un sur qui on peut compter, un cadre et un leader » a poursuivi le sélectionneur national.

» On a un problème de riche à ce poste de défenseur central «

Pour ce qui est de Khaled Adénon, un autre vieux briscard de cette équipe des écureuils Du Bénin, l’entraîneur français pense que son âge se conjugue avec l’expérience qu’il a. « On connait tous les qualités de Khaled et son importance dans le groupe. On a un problème de riche à se poste de défenseur central. Tant mieux, ce serait à moi de faire les choix » s’est réjoui Michel Dussuyer. Notons que le regroupement pour cette double confrontation face à la Tanzanie aura lieu la semaine prochaine. Le départ pour Dar es salam est prévue pour vendredi.