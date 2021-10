Après sa demi-finale aux JO de Tokyo, sur l’épreuve du 800 mètre dames, Noélie Yarigo entame une nouvelle saison. La championne l’a annoncé sur sa page Facebook. Elle regrette cependant d’avoir perdu sa bourse. « Je suis heureuse et reconnaissante envers tous. Je n’ai pas arrêté de recevoir des encouragements venant de tous. Ça vaut le coup de continuer à me battre pour ce que j’aime et pour mes objectifs, même si je n’ai plus une bourse pour pouvoir m’entraîner dans de bonnes conditions » a écrit la guéparde de la Pendjari sur le réseau social.

Dans les 48 meilleures du monde dans sa spécialité

Elle rappelle que le sport de haut niveau nécessite beaucoup d’investissement personnel et financier. Ce qui est admirable, c’est qu’elle ne compte pas abandonner malgré cette difficulté. Rappelons que la championne béninoise du 800 mètre dames, n’avait pas réussi à courir dans les temps minima requis pour participer aux dernières olympiades, mais l’IAF (International Athletics Foundation’s) lui a permis de compétir. Elle faisait partie des 48 meilleures du monde dans sa spécialité.

Sa qualification en demi-finale du 800 mètre lors de ces JO de Tokyo a prouvé qu’il fallait toujours compter avec la béninoise. N’eût été sa blessure à ce stade de la compétition peut être se serait-elle qualifiée pour la finale. Un niveau qu’elle n’a jamais atteint. On lui souhaite une belle saison, 2021-2022 même si elle a perdu sa bourse. Une guéparde de la Pendjari ne renonce jamais.