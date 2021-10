Dans le conseil des ministres en date du mercredi 20 octobre 2021, le gouvernement du Bénin a rendu obligatoire «l’accès à tous les services publics, les collectivités territoires, à la présentation d’une preuve de vaccination ou d’un résultat de PCR datant de moins de 48 heures». Cette injonction du gouvernement est rentrée dans sa phase active au ministère de la Fonction publique et du travail ce lundi 25 octobre 2021. Personnel, directeurs et usagers sans «pass vaccinal» qui ne se sont pas faits vacciner contre la COVID-19 se sont vus simplement refuser de rentrer dans l’enceinte du ministère apprend-on de nos confrères de Radio Bénin.

Personnel, Directeurs et autres usagers du ministère qui n’ont pas fait la vaccination contre la COVID-19 se sont vus refuser l’entrée dans l’enceinte dudit ministère. Le mot d’ordre de la ministre Adidjatou Mathys est que nul n’entre à l’intérieur du ministère de la Fonction publique et du travail sans son «pass vaccinal». Un agent de sécurité à l’entrée du ministère a affirmé : «Aujourd’hui, ce matin lundi 25 octobre 2021, la ministre nous a dit que sans carnet de vaccination, personne ne va rentrer dans l’enceinte du ministère. Nous sommes à la porte en train de contrôler ceux qui ont fait la vaccination. Si tu n’as pas le carnet de vaccination, tu ne rentres pas.»

Renvoi des non vaccinés

Toujours selon Radio Bénin, c’est en présence de la ministre elle-même que les non vaccinés ont été retournés ce lundi très tôt le matin. Le personnel et même des directeurs et tous les usagers du ministère de la Fonction publique et du Travail sont soumis à un contrôle strict du carnet de vaccination contre la covid-19. Un usager du ministère a affirmé : «je suis venu pour des dossiers et à l’entrée, on m’a exigé le «pass vaccinal» et c’est ce que j’ai présenté avant d’entrer». Un autre usager très déçu n’a pas pu avoir accès de l’enceinte du ministère du travail. «Je n’ai pas eu accès parce que je n’ai pas encore fait la vaccination. C’est pour cela que les agents de sécurité m’ont dit d’attendre dehors celui à qui j’ai recommandé de me prendre une lettre de félicitation» a-t-il fait savoir.

La ministre Adidjatou Mathys avait, dans une circulaire, dit qu’«un dispositif de contrôle sera mis sur pieds pour un suivi rigoureux de la décision.» Aussi, elle a ajouté qu’un point des agents absents faute de «pass vaccinal» sera fait chaque vendredi.