C’est sans conteste, l’une des plus grandes voix de la musique béninoise. Bidossessi Christelle Guédou, alias Sèssimè a été reçue ce samedi 02 octobre sur l’émission « Voix et Légendes » de la radio nord-américaine, La Voix de l’Amérique (VOA). Dans un échange suffisamment courtois avec l’animateur Georges Léonard Sagno, l’interprète de « Wazakoua » a entre autres abordé les défis auxquels sont confrontés les artistes chanteurs, dans un environnement où la musique ne nourrit pas totalement son homme, ou plutôt « sa femme ».

« La carrière musicale n’est pas ce qu’elle doit être dans nos pays malheureusement. Elle ne prend pas comme elle doit prendre. On ne vend pas encore de musique en ligne. On ne profite pas encore de nos droits d’auteur comme il se doit, même s’il y a un effort qui est fait. On perçoit nos droits d’auteurs…après une certaine période, on perçoit quelque chose mais on attend encore mieux. Il faut saluer cet effort des autorités » a-t-elle déclaré. L’artiste parlera ensuite des difficultés rencontrées par certains de ses aînés dans la musique et même de ses jeunes collègues.

« Je suis déjà en train d’investir tout doucement dans d’autres secteurs »

A l’en croire, il y en a qui se retrouvent à l’hôpital, sans soutien et sans aide. Ce qui l’a personnellement amené à réfléchir. En effet, la chanteuse pense déjà à l’après carrière. « Je pense déjà à mon côté après la musique. Je suis déjà en train d’investir tout doucement dans d’autres secteurs, en train de me lancer dans l’entreprenariat » a-t-elle déclaré. L’artiste a également évoqué l’équation jusqu’ici insoluble du Covid-19.

Elle rappelle que les manifestations culturelles restent suspendues au Bénin. Et face à une telle situation chaque artiste se remet en question parce que sans public, c’est difficile d’exercer le métier. Il n’y a plus de « prestations » alors qu’on doit se nourrir et faire face aux charges. Dans un climat pareil, chaque artiste est en train de réfléchir à mener d’autres activités parallèles au cas où « la situation ne reprend pas » assure t-elle.